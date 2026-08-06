Crise à la FIFA: la CAF affiche son soutien à Infantino

Le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a « réaffirmé à l’unanimité son soutien » au président de la Fifa Gianni Infantino jeudi, après la polémique de son projet d’ouverture à des investisseurs privés, finalement abandonné.

La CAF a « accueilli favorablement » les excuses de la Fifa présentées mercredi, a ajouté son président Patrice Motsepe, cité dans le communiqué publié à l’issue d’une réunion de ses membres, en rappelant que « le respect de la gouvernance, des procédures régulières et de la transparence est essentiel et non négociable ».

S.L