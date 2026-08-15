Maroc-Algérie: à quelle heure et sur quelles chaînes ? (CAN Féminine)

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc et l’Algérie s’affronteront, ce samedi au stade Olympique à Rabat, dans un derby maghrébin pour tenter de décrocher la médaille de bronze de la Coupe d’Afrique des Nations féminine (Maroc-2026).

Ce derby maghrébin, qui sera sans doute très disputé, offre une affiche de prestige pour la petite finale de la CAN féminine et dont l’enjeu est la troisième place sur le podium africain.

Les deux équipes abordent cette rencontre de classement avec le désir d’effacer la frustration de leurs demi-finales respectives, disputées le 12 août.

Bien que la déception de ne pas jouer le titre soit encore vive de part et d’autre, décrocher une médaille de bronze dans cette compétition continentale majeure reste un objectif prestigieux pour clôturer le tournoi sur une note positive.

Ce choc n’est pas une première dans cette édition 2026, mais il s’agit d’un remake du groupe A. En effet, les deux équipes s’étaient déjà affrontées lors de la phase de poules, le 30 juillet dernier au stade Moulay El Hassan de Rabat, un face à face qui a tourné à la faveur des Lionnes de l’Atlas.

Ce remake de la phase de groupes sera très tactique où l’aspect mental fera la différence, car l’équipe qui aura mis derrière elle la désillusion de l’élimination en demi-finale aura un avantage indéniable.

Les Lionnes de l’Atlas peuvent compter sur le précieux soutien inconditionnel de leur public face à une équipe algérienne coriace qui a réussi à éliminer la solide équipe de la Côte d’Ivoire (2-1) en quarts de finale.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 21 heures. Elle sera retransmise sur Arryadia TNT, beIN Sports HD6 et beIN Sports Max 7.

S.L.