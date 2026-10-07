Futsal U19/Amical: victoire du Maroc face au Portugal (3-2)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe nationale masculine U19 de futsal s’est imposée face à son homologue portugaise sur le score de 3 buts à 2, mardi à Rio Maior, au Portugal, en match amical.

Hamza El Yaacoubi, Hamza El Ayssi et Hamza El Ahmadi ont inscrit les trois buts du Maroc, indique un communiqué de la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la préparation de l’équipe nationale U19 de futsal en vue de ses prochaines échéances.