Les dernières nouvelles d’Achraf Hakimi après sa blessure

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Par LeSiteinfo avec MAP

Le latéral droit marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, touché à la cuisse droite dimanche dernier à Brest en Ligue 1 (0-1), a repris vendredi l’entraînement avec un travail individuel sur le terrain, a annoncé le club parisien.

« Dans le cadre de son programme de reprise, Achraf Hakimi effectue un travail individuel sur le terrain aujourd’hui », a indiqué le PSG dans un point médical vendredi.

Achraf Hakimi, 27 ans, avait quitté ses partenaires à la 39e minute lors de la victoire du PSG à Brest, dimanche dernier lors de la quatrième journée de Ligue 1. Le club avait annoncé le lendemain qu’il souffrait d’une « légère lésion à la cuisse droite » et qu’il resterait en soins pendant quelques jours.

Le joueur marocain n’a pas repris l’entraînement collectif vendredi et sa participation au déplacement du PSG à Marseille dimanche pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1 n’a pas été confirmée par le club.

Quintuple champion de France en titre et double champion d’Europe, le PSG a signé dimanche dernier sa toute première victoire en Ligue 1, après deux nuls et une défaite. Les hommes de Luis Enrique sont 7e au classement avec cinq points, à cinq longueurs du trio de tête, Lille, Monaco et Rennes.

Achraf Hakimi fait partie des joueurs convoqués jeudi par le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi dans la perspective des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2027). Les Lions de l’Atlas doivent affronter à domicile le Gabon le 25 septembre, puis le Lesotho quatre jours plus tard en déplacement.

Leur programme comprend également un match amical face au Ghana, le 4 octobre à Tanger.

S.L.