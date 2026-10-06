Ligue des Nations : l’Espagne s’offre la Croatie et se qualifie pour les quarts

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection espagnole s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des nations après sa victoire face à la Croatie (2-1), mardi soir au stade Poljud de Split, lors de la quatrième journée du groupe A3.

Menée au score dès la 17e minute sur un but d’Ivan Perišić, la Roja a renversé la situation en seconde période grâce à un doublé de Mikel Merino, qui a égalisé à la 61e minute avant d’inscrire le but de la victoire à la 88e minute.

La Croatie a terminé la rencontre à dix après l’expulsion de Perišić, sanctionné d’un deuxième carton jaune à la 79e minute.

Cette victoire permet à l’Espagne, championne du monde en titre, de conforter sa première place du groupe avec 12 points, devant l’Angleterre (9 pts), la Croatie (3 pts) et la République tchèque (0 pt). Elle lui permet également de se qualifier pour les quarts de finale pour la quatrième fois consécutive.

La première place du groupe reste toutefois en jeu lors de la dernière journée, à l’occasion de la réception de l’Angleterre, prévue le 15 novembre prochain au stade Metropolitano de Madrid.

S.L.