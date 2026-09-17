Bouaddi délivre sa première passe décisive avec Manchester City face à Norwich (VIDEO)

Ayyoub Bouaddi s’est illustré ce jeudi soir avec Manchester City, à l’occasion du troisième tour de la Carabao Cup face à Norwich City.

Titularisé par Enzo Maresca, le milieu de terrain marocain s’est montré décisif en délivrant sa première passe décisive sous les couleurs des Citizens. À la 32e minute, Bouaddi a parfaitement lancé Rayan Cherki dans la profondeur, permettant à l’international français de s’échapper dans le dos de la défense avant de doubler la mise pour Manchester City.

Selon le compte rendu du Guardian, Bouaddi a été à l’origine de cette réalisation grâce à une passe parfaitement dosée après avoir reçu le ballon de Floyd Samba. Le Marocain s’est également distingué par sa capacité à casser les lignes grâce à ses passes au milieu de terrain.

Cette prestation intervient alors que Bouaddi, arrivé à Manchester City cet été en provenance de Lille, continue de prendre progressivement ses marques en Angleterre. Le jeune milieu de 18 ans avait déjà disputé plusieurs rencontres avec les Citizens cette saison, notamment en Ligue des champions face au FC Porto.

Face à Norwich, cette première passe décisive constitue ainsi un nouveau moment important dans les débuts anglais du jeune international marocain.

🅰️ Ayyoub Bouaddi est 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘́𝗖𝗜𝗦𝗜𝗙 avec Manchester City en EFL CUP ! WOOW 🇲🇦💫 pic.twitter.com/Et6B8cUK3p — FRMF Xtra (@FRMFXtra) September 17, 2026