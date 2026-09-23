Affaire Achraf Hakimi: la Cour de cassation confirme le renvoi en procès pour viol

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La Cour de Cassation, la plus haute juridiction française, a confirmé mercredi le renvoi en procès pour viol du footballeur marocain Achraf Hakimi, a appris l’AFP auprès d’une source judiciaire.

En pleine Coupe du monde mi-juin, la cour d’appel de Versailles avait confirmé le renvoi – décidé en première instance en février – de l’international marocain et défenseur du Paris Saint-Germain pour le viol d’une jeune femme en 2023, qu’il réfute depuis le début de la procédure. Il s’était pourvu en cassation peu de temps après cette décision.