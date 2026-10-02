Maroc-Mali: les Lions de l’Atlas arrivent à Tanger (VIDEO)

La sélection nationale marocaine est arrivée, vendredi soir, à Tanger, où elle disputera dimanche une rencontre amicale face au Mali, dans le cadre de sa préparation aux prochaines échéances.

Les Lions de l’Atlas ont quitté le Complexe Mohammed VI de football de Maâmora après avoir effectué leur dernière séance d’entraînement à Rabat. La délégation marocaine a ensuite rejoint Tanger à bord du train à grande vitesse Al Boraq.

Auparavant, le sélectionneur national Mohamed Ouahbi et son staff technique avaient consacré la séance matinale, programmée à 10h30, à la poursuite du travail préparatoire et aux derniers réglages avant cette confrontation amicale.

À leur arrivée dans la ville du Détroit, les joueurs marocains ont rejoint directement leur lieu de résidence. Ils y poursuivront leur préparation avant le rendez-vous de dimanche.

La rencontre entre le Maroc et le Mali est programmée à 18h00 au Grand Stade de Tanger. Elle constituera une nouvelle occasion pour Mohamed Ouahbi d’évaluer son groupe et d’apporter les derniers ajustements avant les prochaines échéances de la sélection nationale.