Combien coûte le nouveau maillot du Raja ?

Le Raja de Casablanca vient de mettre en vente son nouveau maillot pour la saison 2026-2027 à la boutique du club, située au complexe de l’Oasis, à Casablanca.

Son prix est fixé à 600 dirhams, contre 500 dirhams pour le maillot de la saison précédente.

Selon les sources de Le Site info, ce tarif a été fixé à l’issue de longues négociations entre le club et son équipementier, tenant compte des coûts de production et de livraison.

Les discussions ont ainsi abouti à un accord sur un prix de 600 dirhams, avec la volonté de prendre en considération le pouvoir d’achat des supporters et de rendre le maillot accessible au plus grand nombre.

H.M.