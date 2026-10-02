Casablanca: un adolescent tué lors d’une violente dispute

Un adolescent de 16 ans a été tué vendredi dans le quartier de Hay Mohammadi, à Casablanca, après avoir reçu plusieurs coups de couteau au niveau du cœur.

Selon les informations recueillies par Le Site info, une violente dispute entre deux individus a dégénéré, ce qui a entraîné le décès du mineur.

Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame et ont transféré le corps de la victime à la morgue pour autopsie. Une enquête a également été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

Ce drame a suscité une vive tristesse parmi les proches et les voisins de la victime.

H.M.