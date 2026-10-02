Le Marathon de Casablanca revient le 25 octobre pour une 17e édition

Fort du succès de sa 16e édition en 2025, le Marathon de Casablanca revient le 25 octobre 2026 pour une 17e édition qui doit lui permettre de franchir une nouvelle étape.

Notre ambition est de consolider son image comme une référence à l’échelle régionale, d’en faire un événement qui contribue au rayonnement du Royaume et de sa capitale économique, mais aussi un rendez-vous populaire capable de rassembler toute la ville.

Cette année, la participation populaire reste au cœur de nos priorités, sans transiger sur les standards d’organisation nécessaires à un événement de cette envergure.

Grâce à nos partenariats avec les autorités publiques, les élus du Grand Casablanca et les acteurs publics et privés qui nous accompagnent, nous disposons d’un environnement favorable et des meilleurs atouts pour poursuivre cette dynamique. Nous avons ainsi eu le plaisir, cette année notamment, de nouer un partenariat très fort avec Crédit du Maroc, qui nous a fait confiance et avec qui nous devenons désormais le Crédit du Maroc Casablanca Marathon.

Car un marathon ne se résume pas à une ligne de départ et une ligne d’arrivée. Il appartient aux coureurs, mais aussi à la ville, à ses habitants, aux bénévoles, aux clubs, aux entreprises et aux familles.

C’est tout le sens de « Vibe Casa », le concept de cette édition qui raconte Casablanca à travers son mouvement, son intensité, sa diversité et son énergie.

Crédit du Maroc renforce son engagement aux côtés de Casablanca Marathon

Crédit du Maroc réaffirme son engagement aux côtés de Casablanca et de ses habitants en s’associant à Casablanca Marathon, qui devient désormais Crédit du Maroc Casablanca Marathon.

À travers ce partenariat inédit au Maroc, Crédit du Maroc inscrit son nom aux côtés de celui de la métropole à l’occasion de l’un de ses plus grands rendez-vous sportifs et populaires. Une nouvelle étape dans l’engagement de la banque en faveur d’une ville dynamique, vivante et en mouvement, et dans sa volonté de contribuer au bien-être de celles et ceux qui la font vivre.

En unissant leurs deux noms, Crédit du Maroc et le Casablanca Marathon franchissent ensemble une nouvelle étape et font entrer l’événement dans une nouvelle dimension.

Mais au-delà de la course et de la performance sportive, c’est une certaine vision de Casablanca que la banque souhaite soutenir : une ville qui bouge, qui se rencontre, qui partage et qui avance.

Cette 17e édition porte une ambition forte : faire du Crédit du Maroc Casablanca Marathon un grand rendez-vous sportif et populaire, à l’image d’une métropole ouverte, cosmopolite et en mouvement, tout en contribuant à son rayonnement au Maroc et à l’international.

« Nous sommes très heureux d’associer le nom de Crédit du Maroc à celui du marathon de Casablanca. Notre engagement auprès de cette ville ne date pas d’aujourd’hui. Casablanca est au cœur de notre histoire, de notre développement et de notre proximité avec nos clients.

Ce choix traduit notre conviction que le sport a cette capacité unique à rassembler et à créer du lien. Un marathon, ce sont des milliers de personnes qui avancent ensemble, chacune à son rythme, avec un même objectif. C’est exactement ce que nous voulons célébrer avec le Crédit du Maroc Casablanca Marathon : une ville qui bouge, qui se transforme et qui avance chaque jour. »

Ali Benkirane, Président du Directoire de Crédit du Maroc.

Avec ce partenariat, Crédit du Maroc entend contribuer à faire de Crédit du Maroc Casablanca Marathon un rendez-vous majeur de la ville de Casablanca, capable de fédérer au-delà de la seule communauté des coureurs, car derrière chaque participant, il y a une histoire, un défi personnel, des proches qui encouragent, des bénévoles qui s’engagent et une ville qui accompagne.

Cette manifestation sportive devient alors le reflet d’une conviction simple : lorsqu’une ville se met en mouvement, c’est toute une communauté qui avance.

Crédit du Maroc Casablanca Marathon. Une ville en mouvement. Un élan collectif.

Vibe Casa, une ville, une énergie, un marathon

Casablanca ne se regarde pas seulement. Elle se vit.

Rapide, intense, contrastée et toujours en mouvement, la métropole imprime son rythme à celles et ceux qui la parcourent. C’est cette énergie que le Crédit du Maroc Casablanca Marathon 2026 place au cœur de sa 17e édition avec « Vibe Casa ».

Le concept raconte le Marathon à travers la ville qui l’accueille. Courir Casablanca, c’est parcourir ses rues et ses quartiers, mais aussi retrouver son énergie, ses habitants et l’atmosphère particulière qui accompagne les grands événements populaires.

« Vibe Casa » accompagnera les différents temps de l’événement, de la période précédant la course au Village Marathon, jusqu’au jour J.

Une manière de rappeler qu’un marathon appartient aux coureurs qui prennent le départ, mais aussi à toute une ville qui vit l’événement avec eux.

Le Crédit du Maroc Casablanca Marathon en bref

Le 25 octobre 2026, le Crédit du Maroc Casablanca Marathon organisera sa 17e édition.

Au fil des années, le rendez-vous a trouvé sa place dans le calendrier du running marocain en réunissant coureurs confirmés, amateurs, clubs, entreprises et passionnés.

L’édition 2026 sera la deuxième organisée sous l’égide du comité de l’Association des Coureurs du Grand Casablanca (ACGC), avec l’appui des autorités publiques.

Elle marque une nouvelle phase dans le développement du Marathon, avec une ambition à la fois nationale et internationale. L’objectif est de renforcer son attractivité auprès des coureurs marocains tout en l’ouvrant davantage aux communautés internationales de running.

L’arrivée de Crédit du Maroc comme partenaire naming accompagne cette nouvelle étape. L’édition 2026 mettra également l’accent sur l’expérience des participants, un plateau Élite de haut niveau, un nouveau parcours et des animations tout au long de la course.

Les nouveautés de la 17e édition

Cette 17e édition marque une nouvelle étape dans le développement sportif et organisationnel du Crédit du Maroc Casablanca Marathon.

Un marathon inscrit au calendrier World Athletics

Le Casablanca Marathon et le Casablanca Half Marathon du 25 octobre 2026 figurent désormais au calendrier officiel des World Athletics Label Road Races 2026, et le parcours du Marathon de Casablanca bénéficiera par ailleurs de la certification World Athletics. Parmi les nouveautés de cette édition, le Casablanca Marathon s’est vu attribuer le Label Élite de World Athletics.

Cette reconnaissance inscrit l’événement dans un cadre international répondant à des exigences portant notamment sur l’organisation, la sécurité, la réglementation sportive et l’antidopage.

Elle marque l’ambition du Marathon de renforcer son niveau sportif et sa visibilité auprès des communautés de running marocaines et internationales.

Ambassadeurs — Un plateau Élite renforcé

Pour cette 17e édition, le Casablanca Marathon réunira un plateau Élite composé d’athlètes marocains de premier plan et de coureurs internationaux invités. Cette édition se distingue par une participation massive des élites étrangères et, tout particulièrement, marocaines : elle a ouvert la voie en encourageant l’ensemble des élites marocaines, femmes et hommes, à prendre le départ. Cette participation massive s’accompagne d’une augmentation des primes attribuées aux athlètes.

Le renforcement du plateau doit contribuer à élever le niveau de la compétition et à conforter sa dimension sportive.

Plateau Élite marathon femmes

Nom complet RP Bere AYALEW 2:22:52 Sofia ASSEFA 2:23:33 Gardadi Fatima Ezzahra 2:24:06 Ayantu Gemechu 2:24:45 ATANANE Soukaina 2:24:57 BOUAASARIYA Kaltoum 2:26:54 Souad Kanbouchia 2:27:16 Daizy RUTTO 2:27:52 BENCHATKI Fatiha 2:28:29 BOUAGGAD Hanane 2:28:34 Kawtar KAHHAZ 2:29:00 Kuli CHIMDESSA 2:29:45 Achabar Sanae 2:32:36 ES-SEQALLY Sabah 2:34:27 Selsouli Alaoui Aziza 2:35:20 El Amrany Aziza 2:50:32 Gladdys Cherop 1:07:28 EL OTMANI Sanae 1:11:07 Sekka Oumaima 1:16:03

Plateau Élite marathon hommes

Nom complet RP El Hassan EL ABBASSI 2:04:43 Abayneh Degu TSEHAY 2:04:53 Workineh Tadese MANDEFRO 2:05:07 Lemi Dumecha 2:05:20 El Mahjoub Dazz DAZZA 2:05:26 Edwin KIPTOO 2:06:10 Cyrus MUTAI 2:06:11 Sahli Hamza 2:07:15 Houdadi Mustapha 2:07:17 Ait CHITACHEN Omar 2:07:57 Kiprop KIMUTAI 2:08:03 El Talhaoui Mohamed 2:08:03 Hayimro YELE 2:08:19 Semachu SEWNET 2:08:50 Edwin KOECH 2:08:53 OULADHA Hicham 2:08:59 Shadrack KIBITOK 2:09:00 Daniel SANG 2:09:20 Cornelius Kibiwott CHEPKOK 2:09:39 Johana EROT 2:09:55 ZAGHOU Monatcer 2:09:55 Byegon Kiprono 2:10:42 Sylas CHEBII 2:10:46 Dardar Ayoub 2:11:30 David KIPYEGO 2:12:39 El Hissouf Abdelmajid 2:13:01 BOUCHFAR Rahal 2:13:37 LHMAID Khalid 2:15:19 Zerrouqui Anass 1:05:46 Mohamed El Morabity — BEN ZAHRA Abdelkarim 1:02:10 Aherrou Zakaria 1:02:19 Said Ibissou 1:03:08 Cherragui Oussama 1:03:18 Oussama Cherragui 1:03:18 BENCHAMSY Youssef 1:03:21 KHARSAS Soufiane 1:03:30 Yazami Mohamed fouad 1:04:00

Plateau Élite semi-marathon hommes

Nom complet RP Mustapha AKKAOUI 1:00:38 Shadrack Korir Kipyegon 1:01:19 Joshua Munyoto KITHUKU 1:01:24 Yassine Allami 1:01:30 Martin Kiprotich 1:01:30 Abdenasir FATHI 1:01:32 Ahmed El Hassouni 1:01:43 Mohammed BYBAT 1:01:47 NAJIM EL QADY 1:01:51 BRAHIM KHALYFAH 1:01:56 NABIL RBAKI 1:02:12 Mohammed Ait Taghzant 1:02:13 Zineddine Ouria 1:02:15 Hassan Chani 1:02:20 Mostapha Ouchettou 1:02:29 HICHAM SADOUK 1:02:36 Hicham Wasmi 1:02:36 OSSAMA CHADLI 1:02:37 Taha Adem Gudeto 1:02:52 Samir Benali 1:02:55 Badr BENQASSO 1:03:01 Jamal Hitrane 1:03:04 MOUHSSINE BGUIRA 1:03:11 Aziz Hammani 1:03:35 Youssef Moufidi 1:03:42 Said AMENAY 1:04:07 HATIM BERNI 1:04:08 YOUSSEF EL BAZ 1:04:08 Ayoub El Adnani 1:04:15 ALI AHOUCHAR 1:04:21 YASSINE AKARCHAOU 1:04:29 ABDELMOTALIB HEJAOUJ 1:04:39 Khalid Simouri 1:10:04

Plateau Élite semi-marathon femmes

Nom complet RP Regina Wambui NDUNGU 1:07:10 Rispa CHEROP 1:08:53 Rahma TAHIRI 1:08:34 Meryeme AZROUR 1:09:46 Kaoutar FARKOUSSI 1:09:58 Fatima Aafir 1:10:54 Soukaina ELHAJI 1:12:49 Hanane EL BAJJAOUI 1:14:13 Rababe ARAFI 1:14:20 Jamila AYACHI 1:15:12 Sakina EL ADEL 1:16:51 Fatima Zahra ERREGUI 1:17:44 Liz Romo 1:14:59

Une application mobile aux meilleurs standards internationaux

Le marathon se dote d’une application mobile conçue selon les meilleurs standards internationaux, réunissant l’ensemble des informations et des fonctionnalités dont le coureur a besoin avant, pendant et après la course.

La grande nouveauté de cette édition réside dans le tracking live, qui permettra de suivre les participants en temps réel pendant la course. Il offrira la possibilité de visualiser leur position sur une carte, de suivre leur progression le long du parcours et de connaître le trajet déjà effectué jusqu’à la ligne d’arrivée.

Une nouvelle manière, pour les proches et le public, de suivre la course et l’évolution des participants en temps réel.

Challenge 421 : une ligne d’arrivée pour tous

Le Marathon International de Casablanca accueille cette année une première au Maroc : challenge 421, une initiative portée par la société civile et les associations engagées en faveur des droits des personnes en situation de handicap, et placée sous le signe de l’inclusion. Sur les derniers 421 mètres du parcours (soit un centième des 42,195 km du marathon), un challenge est réservé aux marcheurs en situation de handicap, qui franchiront la même ligne d’arrivée que les coureurs, le même jour, sur le même bitume.

Cette initiative prolonge les valeurs portées par le marathon depuis sa création, la persévérance et l’endurance, et rappelle que le statut de finisher est reconnu à tous ceux qui franchissent la ligne, quel que soit leur rythme.

Trois formats, un parcours au cœur de Casablanca

Trois formats seront proposés lors de cette 17e édition.

Le marathon de 42,195 km reste l’épreuve reine du rendez-vous. Il réunira athlètes Élite et coureurs amateurs sur la distance historique.

Le semi-marathon de 21,097 km permettra aux participants de se confronter à une distance exigeante, mais plus accessible.

Le relais 10,5 × 4 km offrira quant à lui une expérience collective permettant de partager l’effort en équipe.

Casablanca comme terrain de course

Remodelé pour cette 17e édition, le nouveau tracé permettra aux participants de parcourir Casablanca et d’en découvrir plusieurs lieux emblématiques.

Grands axes, quartiers et paysages urbains participeront pleinement à l’expérience. Pendant quelques heures, les rues de la métropole deviendront un terrain de sport, de dépassement et d’encouragement.

Parcours Marathon — Parcours Semi Marathon

Du Village au jour J

L’expérience du Crédit du Maroc Casablanca Marathon débutera plusieurs jours avant les premiers départs.

Village Marathon — Espace Sacré-Cœur, Casablanca

Du 21 au 24 octobre 2026

Mercredi : 15h–19h.

Jeudi, vendredi et samedi : 10h–19h.

Pendant quatre jours, le Village Marathon constituera le principal lieu de rencontre, de loisirs et de convivialité de l’événement.

Il accueillera notamment le retrait des dossards, des espaces d’exposition et de rencontre avec les partenaires, ainsi que des animations sportives et ludiques destinées aux adultes et aux enfants.

Des actions de sensibilisation y seront également proposées, portant sur l’éco-responsabilité et sur les bonnes pratiques en matière de santé dans la pratique du running.

Le Village permettra également aux partenaires de l’événement d’aller à la rencontre du public et de proposer leurs différentes activations.

Dimanche 25 octobre : jour des courses

Dès les premiers départs, coureurs, bénévoles, équipes d’organisation et public investiront le parcours.

Des animations accompagneront les participants tout au long de la course, avant l’accueil des finishers et les cérémonies de remise des prix.

Les informations relatives aux sas de départ, aux ravitaillements, au chronométrage, aux conditions d’accès et aux différents services proposés aux participants seront communiquées en amont de l’événement.

Une course ouverte à tous

Un marathon est une performance individuelle, mais l’événement est profondément collectif.

Athlètes Élite, coureurs amateurs, clubs, entreprises et équipes du relais partageront le même rendez-vous. Autour d’eux, familles, supporters, visiteurs et habitants participeront également à l’ambiance de la journée.

Cette diversité est au cœur du Crédit du Maroc Casablanca Marathon.

L’objectif est de réunir des profils et des niveaux différents autour de la course à pied et de faire du Marathon un rendez-vous partagé par la ville.

Épreuve ou événement Horaire Marathon — 42,195 km Premier départ : 7h00 Semi-marathon — 21,097 km Premier départ : 8h15 Marathon en relais — 10,5 × 4 km Premier départ : 7h15 Cérémonie de remise des prix 11h00 Clôture de l’événement 14h00

Casablanca, un marathon qui regarde l’international

Métropole économique, ville atlantique et carrefour ouvert sur l’Afrique et le monde, Casablanca est bien plus que le décor du Marathon. Elle en constitue l’identité et le terrain de course.

C’est à partir de cet ancrage que l’événement entend poursuivre son développement.

L’objectif est de renforcer sa communauté au Maroc tout en attirant progressivement davantage de coureurs internationaux. Son inscription au calendrier World Athletics et le développement du plateau Élite participent à cette ouverture.

À terme, le Crédit du Maroc Casablanca Marathon ambitionne ainsi de renforcer sa place parmi les rendez-vous de course à pied de la région, tout en conservant ce qui fait sa singularité, son lien avec Casablanca.

Organisation, engagements et chiffres clés

Organisation, sécurité et santé

Organiser plusieurs courses au cœur de Casablanca et accueillir plusieurs milliers de participants nécessite une importante mobilisation.

Un dispositif spécifique sera mis en place sur l’ensemble du parcours afin d’accompagner les coureurs et d’assurer le bon déroulement des différentes épreuves.

Il concernera notamment la sécurité, l’assistance médicale, les bénévoles, les ravitaillements et la coordination des différents points du parcours.

Dispositif médical

16 médecins répartis sur le parcours.

24 infirmiers équipés de sacs d’urgence.

12 ambulances médicalisées.

1 DEA (défibrillateur externe automatisé) tous les 2 km.

1 médecin et une ambulance médicalisée tous les 5 km.

Postes de triage et de prise en charge médicale à l’arrivée ; un poste de réanimation fixe.

Sécurité sanitaire

Le dispositif est coordonné depuis un centre de commandement dédié, assurant la supervision des équipes médicales, la coordination des ambulances, la logistique, la communication, la gestion des bénévoles et la liaison avec les établissements hospitaliers.

Le dispositif bénéficie également d’un suivi GPS en temps réel, d’une plateforme OMNIDOC, d’un tableau de bord opérationnel et d’une hotline d’urgence dédiée.

Objectif de réactivité

L’objectif fixé est de permettre un premier contact médical avec tout coureur en difficulté en moins de 4 minutes, quelle que soit sa position sur le parcours.

Ils sont formés à identifier une situation nécessitant une intervention et à transmettre rapidement l’alerte au centre de commandement.

Moyens mobilisés

Au total, le dispositif mobilise 16 médecins, 24 infirmiers, 12 ambulances médicalisées, des défibrillateurs automatisés répartis sur le parcours, des postes médicaux et de réanimation, ainsi qu’un centre de commandement assurant la coordination de l’ensemble des moyens de secours.

Les engagements de l’événement

Au-delà de la performance sportive, le Crédit du Maroc Casablanca Marathon souhaite inscrire son développement dans une démarche attentive à son environnement et à son impact.

2026 en chiffres

60 pays représentés.

120 % d’augmentation par rapport à l’année dernière.

1.000 bénévoles mobilisés.

17e édition.

25 octobre 2026.

15.000 participants attendus.

Marathon : 42,195 km.

Semi-marathon : 21,097 km.

Relais : 10,5 × 4 km.

4 jours de Village Marathon : du 21 au 24 octobre.

L’Association des Coureurs du Grand Casablanca

L’Association des Coureurs du Grand Casablanca (ACGC), créée à l’initiative des autorités locales, porte l’organisation du Casablanca Marathon pour la deuxième édition consécutive.

Avec l’appui des autorités publiques, des élus du Grand Casablanca et des partenaires de l’événement, l’association accompagne le développement du rendez-vous autour de plusieurs priorités, parmi lesquelles la participation populaire, la qualité de l’organisation, l’expérience des coureurs et la montée en puissance sportive.

La 17e édition s’inscrit dans cette continuité, avec l’ambition de faire progresser le Marathon vers l’excellence et d’en renforcer l’attractivité au Maroc et à l’international.

Crédit du Maroc et le Casablanca Marathon, une ambition partagée

Entre Crédit du Maroc et le Casablanca Marathon, ce partenariat dépasse le seul enjeu de visibilité. Les deux parties s’associent autour de valeurs communes, l’excellence, le dépassement de soi et le goût de l’effort, que revendique naturellement une association sportive, et que porte tout autant une banque de premier plan.

Ce partenariat permet à Crédit du Maroc de s’associer à un rendez-vous fédérateur, ancré dans la ville et rassemblant athlètes, amateurs, clubs, entreprises et familles. Il permet au Casablanca Marathon de poursuivre son développement, avec l’ambition commune de faire du running un vecteur de rayonnement pour Casablanca.

Les partenaires

Le Crédit du Maroc Casablanca Marathon peut compter sur la mobilisation de partenaires institutionnels et privés qui contribuent à son organisation et à son développement.

Aux côtés de Crédit du Maroc, partenaire naming, plusieurs acteurs accompagneront cette 17e édition.