Kays El Mouttaqui, le fils de Mehdi Benatia, convoqué avec l’équipe de France U15

Kays El Mouttaqui figure parmi les 18 joueurs sélectionnés par la Fédération française de football pour préparer la première Coupe du monde et Festival U15, prévue du 22 au 30 octobre en Azerbaïdjan. Licencié à l’Olympique de Marseille, le fils de l’ancien international marocain Mehdi Benatia fait partie de cette sélection composée de joueurs nés en 2012.

Cette convocation constitue une première étape : le groupe sera ramené à 14 joueurs à l’issue d’un stage organisé à Clairefontaine du 18 au 22 octobre. Le jeune Marseillais devra donc encore décrocher sa place dans l’effectif qui disputera la compétition à Bakou.

Sous la direction de Pierre-Emmanuel Bourdeau, la France évoluera dans le groupe A, face à Anguilla, aux Maldives, à l’Estonie, au Kosovo et à l’Afrique du Sud. Les rencontres se joueront à huit contre huit, en deux périodes de vingt minutes, sur les terrains du complexe sportif olympique de Hövsan, dans la banlieue de la capitale azerbaïdjanaise.

Le tournoi doit réunir 191 sélections, réparties dans 32 groupes. Après cette première phase, les équipes seront regroupées en six niveaux à partir du 28 octobre. Chaque niveau désignera un vainqueur, tandis que le titre mondial reviendra à l’équipe qui remportera le niveau A.

Pour Kays El Mouttaqui, ce rassemblement représente l’occasion de découvrir une compétition internationale avec les jeunes de la sélection française et de poursuivre son parcours de formation au sein de l’OM.

H.M.