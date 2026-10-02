Maroc-Mali: les Lions de l’Atlas privés de Noussair Mazraoui ?

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Noussair Mazraoui était absent des vidéos montrant la séance d’entraînement de la sélection nationale ce jeudi, ce qui a suscité des interrogations sur son état de santé avant la rencontre face au Mali, prévue dimanche prochain.

Le défenseur de Manchester United avait quitté le terrain à la 69e minute lors du dernier match face au Lesotho, après avoir ressenti des douleurs au dos à la suite d’un tacle glissé. Le staff technique avait alors décidé de le remplacer afin d’éviter une aggravation de son état.

Selon les informations disponibles, les examens médicaux se sont révélés rassurants concernant l’état de santé de Mazraoui et ont confirmé qu’il ne souffrait d’aucune blessure grave.

La participation de Mazraoui face au Mali dépendra toutefois de son état de forme physique, dans l’attente de la décision finale du sélectionneur national Mohamed Ouahbi et du staff médical des Lions de l’Atlas.

La sélection nationale devrait poursuivre sa préparation avant de se rendre, vendredi, à Tanger à bord d’Al Boraq, en prévision de la rencontre qui aura lieu dimanche.

H.M