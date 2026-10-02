Botola: le FUS de Rabat battu à domicile par Amal Tiznit (0-1)

Le FUS de Rabat s’est incliné à domicile face à Amal Tiznit (0-1), vendredi, pour le compte de la 2è journée de la Botola Pro D1 « Inwi ».

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Zakaria Salhi à la 57e minute, permettant à l’Amal Tiznit de décrocher sa première victoire de la saison.

Cette défaite est la deuxième consécutive du FUS, qui reste ainsi à la dernière place du classement.

De son côté, Amal Tiznit profite de ce succès pour remonter à la 7e position du classement.