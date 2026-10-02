Manal Benchlikha annonce un grand concert à Casablanca en novembre

La chanteuse Manal Benchlikha s’apprête à retrouver son public à l’occasion d’un grand concert à Casablanca, prévu le 21 novembre prochain sur la scène du Complexe sportif Mohammed V, un rendez-vous très attendu par ses nombreux fans.

Au programme de cette soirée, l’artiste interprétera plusieurs de ses titres les plus populaires, ainsi que ses dernières sorties musicales. Elle entend ainsi proposer un spectacle riche et varié, ponctué de moments d’échange et de complicité avec le public, tout en célébrant son parcours artistique.

Manal Benchlikha s’est dite particulièrement enthousiaste à l’idée de retrouver ses admirateurs au Maroc. Les détails de la programmation, ainsi que les noms des éventuels invités qui l’accompagneront lors de cette soirée, devraient être dévoilés ultérieurement.