Ferran Torres quitte le rassemblement de l’Espagne

L’attaquant du Paris SG Ferran Torres, touché à la cheville gauche, va quitter le rassemblement de la sélection espagnole et rentrer en France pour se soigner, a annoncé vendredi la Fédération espagnole de football.

La RFEF a précisé dans un communiqué avoir libéré le nouveau buteur parisien, qui souffrait depuis plusieurs jours de douleurs à la cheville gauche, pour « prioriser sa récupération ».

Torres, auteur du but vainqueur en finale du Mondial-2026 cet été, sera remplacé par le jeune attaquant du Real Madrid Carlos Espi pour les deux prochains matches de Ligue des nations contre la République tchèque et la Croatie.

Pour éviter un potentiel conflit, la Fédération espagnole assure que ses médecins sont « restés en contact permanent » avec les services médicaux du PSG depuis le début de la trêve internationale.

L’attaquant de 26 ans, auteur d’un excellent début de saison avec Paris (4 buts), va rentrer en France pour effectuer des examens complémentaires, a confirmé la RFEF à l’AFP.

S.L.