Sport

Botola: le programme de la 2e journée

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)2 octobre 2026 - 12:03
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici le programme de la deuxième journée de la Botola Pro D1 « Inwi » :

• Vendredi 2 octobre :

(16h00) FUS Rabat – Amal Tiznit

(18h00) Wydad Témara – Union Touarga

(20h00) Ittihad Tanger – Moghreb Tétouan

• Samedi 3 octobre :

(16h00) Hassania Agadir – Maghreb Fès

(18h00) CODM Meknès – Kawkab Marrakech

(18h00) Difaâ El Jadida – Wydad AC

(20h00) Raja Casablanca – Renaissance Zemamra

• Reporté :

Renaissance Berkane – AS FAR

Reporté à une date ultérieure.

S.L

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Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)2 octobre 2026 - 12:03