Sport
Botola: le programme de la 2e journée
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici le programme de la deuxième journée de la Botola Pro D1 « Inwi » :
• Vendredi 2 octobre :
(16h00) FUS Rabat – Amal Tiznit
(18h00) Wydad Témara – Union Touarga
(20h00) Ittihad Tanger – Moghreb Tétouan
• Samedi 3 octobre :
(16h00) Hassania Agadir – Maghreb Fès
(18h00) CODM Meknès – Kawkab Marrakech
(18h00) Difaâ El Jadida – Wydad AC
(20h00) Raja Casablanca – Renaissance Zemamra
• Reporté :
Renaissance Berkane – AS FAR
Reporté à une date ultérieure.
S.L