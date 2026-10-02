LVE Group, filiale de H&S Group, investit 100 MDH dans une nouvelle plateforme logistique

LVE Group, filiale de H&S Group, a signé ce jour, à Casablanca, avec l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL), un acte portant sur l’acquisition d’un terrain de 25 000 m² dans la Zone Logistique de Lqliâa, au sud d’Agadir. Le groupe y développera une plateforme logistique moderne, son deuxième site dans la région. Le projet représente un investissement de 100 millions de dirhams et permettra la création d’environ 100 emplois directs et indirects.

Une plateforme de nouvelle génération à Lqliâa

La future plateforme sera conçue conformément aux standards techniques des infrastructures les plus récentes du groupe. Elle réunira sur un même site les activités d’entreposage, de préparation de commandes, de services à valeur ajoutée, de transport et de distribution régionale. Les industriels, distributeurs et enseignes de la région disposeront ainsi d’une solution intégrée, capable d’accompagner la croissance de leurs volumes.

La Zone Logistique de Lqliâa constitue la première réalisation du programme prioritaire de l’AMDL à l’horizon 2028. Sa première tranche, aménagée sur 45 hectares pour un investissement public de 350 millions de dirhams, offre des lots dédiés à l’entreposage ainsi qu’un centre routier de 200 places pour poids lourds. À terme, la zone est conçue pour traiter jusqu’à 2 millions de tonnes de marchandises par an.

Au service du Souss-Massa et des régions du Sud

Carrefour entre le nord et le sud du Royaume, la région d’Agadir connaît une forte dynamique portée par l’agro-industrie, la pêche, le commerce et la distribution. Elle reste néanmoins confrontée à un déficit de plateformes logistiques modernes.

En s’implantant à Lqliâa, LVE Group renforce l’offre logistique du Souss-Massa. Le groupe accompagnera le développement des entreprises de la région, contribuera à une meilleure organisation des flux et soutiendra les échanges vers les territoires du Sud. Le projet favorisera également l’emploi local et le développement des compétences dans les métiers de la logistique.

L’AMDL, accélérateur du développement logistique national

Cette opération s’inscrit dans la stratégie nationale de développement de la compétitivité logistique, portée par le Ministère du Transport et de la Logistique et mise en œuvre par l’AMDL. L’Agence s’est fixé l’objectif de 750 hectares de zones logistiques à l’horizon 2028, dont près de 500 hectares sont déjà en cours de développement.

Après Lqliâa, l’AMDL poursuit l’aménagement de la zone d’Oulad Saleh à Nouaceur et de la plateforme logistique et industrielle intégrée de Zenata, et engage le développement de nouvelles zones dans les provinces du Sud. En mettant à disposition des opérateurs privés un foncier aménagé et accessible, l’Agence favorise l’investissement, la modernisation des chaînes d’approvisionnement et la compétitivité des territoires.

Une stratégie de maillage national

Le projet de Lqliâa s’inscrit dans la stratégie de maillage national de LVE Group. Après Casa Hub et Lakhyayta Hub, le groupe s’appuie sur un réseau de plateformes régionales à Oujda, Nador, Tanger et Khouribga. Avec ce deuxième site à Agadir, il consolide sa présence dans le Sud et entend poursuivre son développement dans les grandes zones logistiques du Royaume, au plus près des bassins de consommation et de production.

Moncef Belkhayat, Président de H&S Group

« Nous sommes fiers de concrétiser cet investissement à Lqliâa. Agadir et le Souss-Massa occupent une place stratégique dans l’économie nationale, et nous voulons y bâtir une plateforme moderne, au service des entreprises et du territoire. Nous nous engageons à lancer les travaux dans les plus brefs délais.

Cette opération traduit notre confiance dans la dynamique engagée par l’AMDL. Elle marque une nouvelle étape de notre stratégie : investir durablement dans les régions du Royaume pour bâtir un réseau logistique national performant, créateur de valeur et d’emplois. »

Ghassane El Machrafi, Directeur Général de l’AMDL

« Mettre à disposition des opérateurs privés un foncier logistique aménagé est au cœur de notre mission. Première réalisation de notre programme prioritaire, Lqliâa est appelée à jouer un rôle structurant pour le Souss-Massa.

L’implantation de LVE Group illustre la dynamique engagée avec le secteur privé. Chaque investissement de ce type contribue à structurer un réseau logistique national moderne et compétitif. »

Une dynamique partagée

À travers cet investissement, LVE Group confirme sa volonté de contribuer activement à la transformation du paysage logistique marocain. L’opération illustre la complémentarité entre l’investissement public dans les infrastructures et l’engagement des opérateurs privés, au service d’une logistique plus performante et d’un développement territorial plus équilibré.

À propos de La Voie Express Group

Filiale de H&S Group, La Voie Express Group est un opérateur logistique intégré. Il couvre l’ensemble de la chaîne de valeur à travers six métiers : fret international, transport national, entreposage, packaging, immobilier logistique et livraison du dernier kilomètre. Le groupe s’appuie sur plus de 50 sites, 700 véhicules et plus de 1 400 collaborateurs, et dessert l’ensemble des villes du Royaume.

À propos de l’AMDL

L’Agence Marocaine de Développement de la Logistique met en œuvre la stratégie nationale de développement de la compétitivité logistique, sous la tutelle du Ministère du Transport et de la Logistique. Elle pilote notamment le développement de zones logistiques à travers le Royaume.