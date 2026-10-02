Chiens errants: une association interpelle les autorités à Chefchaouen

L’Association nationale pour la protection des chiens à Chefchaouen a vivement dénoncé, dans un communiqué rendu public le 2 octobre 2026, les opérations de capture et de transfert de chiens menées, selon elle, par la commune de Chefchaouen en partenariat avec une société privée.

L’association affirme que ces opérations sont conduites de manière « aléatoire et violente », avec le transfert de plusieurs chiens vers des destinations qui demeurent, selon elle, inconnues. Elle s’interroge ainsi sur le sort réservé aux animaux concernés et demande davantage de transparence de la part des parties impliquées.

Selon la même source, la campagne aurait également ciblé des chiens ayant déjà fait l’objet d’opérations de stérilisation et de vaccination, certains portant des numéros d’identification ainsi que des marques sanitaires officielles.

L’association déplore par ailleurs l’absence, sur le terrain, d’un véritable centre dédié à la stérilisation ainsi que d’une équipe médicale clairement identifiée. Elle réclame également des informations précises et vérifiables concernant les structures présentées comme des centres de prise en charge des animaux.

Face à cette situation, l’association appelle à l’arrêt immédiat de toute opération de transfert qui ne respecterait pas, selon elle, les dispositions légales en vigueur. Elle demande notamment des éclaircissements sur le devenir des chiens identifiés et vaccinés concernés par ces opérations, qu’elle considère comme contraires aux règles encadrant la protection animale.

Dans son communiqué, l’association appelle enfin les autorités locales à assumer pleinement leurs responsabilités et à veiller au respect de la réglementation. Elle assure qu’elle poursuivra ses actions de surveillance et de documentation des faits qu’elle qualifie de violations, tout en annonçant son intention de recourir à l’ensemble des procédures judiciaires disponibles afin d’obtenir davantage de transparence et de lutter contre toute forme d’impunité.