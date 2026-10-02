Blocages de lycées: 1.747 interpellations ce vendredi, plus de 5.000 depuis lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

Il y a eu 1.747 interpellations pour la seule journée de vendredi, plus de 5.000 depuis lundi, en lien avec les blocages de lycées, a indiqué le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez.

« Il y a eu 735 établissements concernés par la mobilisation, c’est 30% de moins et nous avons eu des violences urbaines à proximité de 158 établissements: jets de projectiles, prises à partie des forces de l’ordre, des enseignants, de journalistes, de passants… », a détaillé le ministre sur TF1, assurant que « quand il y a des débordements, il y a intervention des forces de l’ordre ».