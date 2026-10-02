Le PAM gèle l’adhésion de Mounir Limouri sur fond d’enquête judiciaire à Tanger

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Le Parti authenticité et modernité (PAM) a décidé de geler l’adhésion de Mounir Limouri, secrétaire provincial du parti à Tanger-Assilah et président du Conseil communal de Tanger, sur fond de l’affaire dite des « bulletins de vote », liée aux élections législatives du 23 septembre 2026.

Dans un communiqué, la Commission nationale d’arbitrage et d’éthique du PAM indique avoir pris cette décision à tous les niveaux organisationnels, après avoir reçu une saisine du Bureau politique concernant les faits reprochés au responsable partisan, parallèlement à l’enquête judiciaire ouverte sur les circonstances entourant le scrutin à Tanger-Assilah.

Le parti précise que la mesure fait suite aux événements survenus lors des opérations électorales du 23 septembre dans la circonscription de Tanger-Assilah, qui ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête judiciaire par les autorités compétentes. Elle intervient également après la saisine de la Commission nationale d’arbitrage et d’éthique par le Bureau politique au sujet des faits attribués à Mounir Limouri.

Le PAM souligne toutefois que cette décision disciplinaire est prise dans le respect de l’indépendance de la justice et de la présomption d’innocence. La Commission rappelle également que sa compétence disciplinaire est indépendante de la responsabilité pénale, laquelle ne peut être établie qu’à travers une décision judiciaire définitive ayant acquis force de chose jugée.

Cette décision intervient alors que le dossier judiciaire connaît plusieurs développements. Le juge d’instruction près la Cour d’appel de Tanger a notamment ordonné le placement de Mounir Limouri en détention provisoire dans le cadre de l’affaire des bulletins de vote.

Le dossier trouve son origine dans la découverte de bulletins de vote en dehors d’un bureau de vote à Tanger lors du scrutin du 23 septembre. L’enquête judiciaire s’est progressivement élargie, avec l’examen de plusieurs éléments matériels et techniques liés à ces bulletins et aux personnes impliquées dans leur manipulation présumée.

Sur le plan politique, le gel de l’adhésion de Mounir Limouri constitue ainsi une mesure interne au parti, distincte de la procédure judiciaire en cours. Le PAM affirme, à travers la décision de sa commission, vouloir préserver l’indépendance de la justice tout en exerçant ses propres prérogatives disciplinaires.