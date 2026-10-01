Ligue des Nations: L’Allemagne bat la Serbie (2-0), première victoire pour Klopp avec la Mannschaft

L’Allemagne s’est imposée jeudi soir à Munich contre la Serbie par deux buts à zéro, pour le compte de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des nations, une première victoire pour le sélectionneur Jürgen Klopp avec la Mannschaft après un nul et une défaite.

Après cette victoire l’Allemagne occupe la 3è place du groupe 2 avec 4 points, derrière la Grèce (7 pts) et les Pays-Bas (5 pts), qui ont fait match nul (2-2) dans l’autre rencontre du groupe.

Les buts de la Mannschaft ont été inscrits par Tom Bischof à la 39è minute et Florian Wirtz à la 61è minute.

Les Allemands termineront cette longue fenêtre internationale à Thessalonique dimanche (20h45) pour essayer de prendre leur revanche contre la Grèce.