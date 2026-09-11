Mondial 2038: la France étudie la possibilité d’une candidature avec l’Allemagne

Par LeSiteinfo avec MAP

La Fédération française de football (FFF) étudie la possibilité d’une organisation de la Coupe du monde 2038 de la FIFA conjointement avec l’Allemagne, cent ans après avoir accueilli l’édition 1938, rapportent des médias français.

« C’est un sujet de réflexion », ont indiqué les médias citant le président de la FFF, Philippe Diallo, relevant qu’une candidature de la France, à elle seule, « ne pourrait plus être envisagée ».

« Déjà à 48 équipes, on ne peut plus l’organiser tout seul, comme cela a été constaté aux États-Unis lors de la dernière édition » qu’ils ont organisée avec le Canada et le Mexique, a-t-on ajouté.

Le site sportif « Foot Mercato » rapporte, à cet égard, qu’aucune candidature n’est encore actée pour l’édition 2038 du mondial, relevant que la FFF « commence à se projeter sur cette échéance encore lointaine ».

« La France pourrait envisager de se positionner pour 2038 et accueillir une troisième Coupe du monde après celles de 1938 et 1998, cette fois dans le cadre d’une candidature commune avec un ou plusieurs pays européens », souligne le média.

Le site spécialisé « MaxiFoot » écrit, de son côté, que l’hypothèse d’une candidature de la France pour l’édition 2038 prend de l’ampleur, affirmant que le président de la FFF « a confirmé un travail en cours à ce propos ».

M. Diallo considère l’Allemagne comme « un partenaire qui aurait du sens » dans une éventuelle candidature commune pour l’organisation de la plus grande compétition footballistique mondiale, poursuit-il, précisant que le gouvernement français « ne s’est pas opposé à cette potentielle candidature ».