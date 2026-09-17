Younes Bentaleb tourne le dos aux Lions de l’Atlas

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Jürgen Klopp a officiellement convoqué Younes Bentaleb, joueur de l’Eintracht Francfort, au prochain rassemblement de la sélection allemande.

Cette décision constitue une véritable surprise, puisque le joueur était pressenti pour rejoindre les Lions de l’Atlas. Selon les informations de Le Site info, le nom de Bentaleb figurait également dans la liste qui vient d’être dévoilée par Mohamed Ouahbi. L’attaquant de 23 ans aurait finalement choisi de représenter l’Allemagne pour des raisons familiales.

Auteur de trois buts en Bundesliga cette saison, le joueur de l’Eintracht Francfort s’apprête ainsi à rejoindre la Mannschaft.

H.M.