Blocage de lycées en France: près de 300 policiers et gendarmes blessés

Par LeSiteinfo avec MAP

Près de 300 policiers et gendarmes ont été blessés dans des incidents liés au mouvement de blocage des lycées en France, a indiqué le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez, affirmant que 1.027 établissements ont été concernés par la mobilisation ce jeudi.

« Des établissements scolaires ont été dégradés sur tout le territoire », a déclaré M. Nunez en marge d’une réunion du gouvernement français tenue jeudi.

Cité par des médias, le ministre a affirmé qu’un lycée a été incendié à Nantes et que 1.949 personnes ont été interpellées par les forces de l’ordre.

Il a indiqué avoir « donné pour instruction aux préfets et aux responsables de la Police et de la Gendarmerie de mobiliser les unités de force mobile nécessaires au rétablissement de l’ordre ».

Le mouvement de blocage des lycées, rejoint par les étudiants, a été marqué par des violences ce jeudi dans plusieurs grandes villes de France, rapportent les médias, ajoutant que dans plusieurs villes, des feux ont été allumés devant des écoles, des abribus brisés et des mortiers d’artifice et gaz lacrymogènes tirés.

Face à cette situation, le ministre de l’éducation nationale Edouard Geffray a annoncé qu’il rencontrera vendredi les associations lycéennes, ainsi que les associations de parents d’élèves, les organisations syndicales représentatives des personnels et les élus du Conseil national de vie lycéenne.

Invité au journal télévisé de France 2, il a affirmé que plus de 400 établissements seront fermés vendredi et que les cours seront dispensés en distanciel.