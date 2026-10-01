Festival du film court: Sandia Tajeddine remporte le prix d’interprétation (VIDEO)

La comédienne marocaine Sandia Tajeddine a remporté le prix d’interprétation au Festival du film court de Marrakech pour son rôle dans le court métrage «Les Liens Invisibles».

Cette distinction a suscité une vive émotion chez l’actrice, qui a partagé sa joie et sa fierté sur son compte officiel Instagram, où elle a adressé un message de remerciement aux membres du jury pour cette reconnaissance qui, selon elle, revêt une importance particulière dans son parcours artistique.

Sandia Tajeddine a également tenu à saluer le travail du réalisateur du film, Aymen, le remerciant pour sa confiance et sa vision artistique. Elle a par ailleurs évoqué la belle aventure humaine et artistique vécue avec lui durant la réalisation du projet.

L’actrice a insisté sur la dimension collective de cette récompense, estimant qu’elle vient couronner les efforts de toute l’équipe du film, qui a travaillé avec passion et sincérité pour donner vie à cette œuvre.

Sandia Tajeddine a enfin exprimé sa gratitude envers la direction du festival pour son accueil, ainsi qu’envers son public et ses abonnés pour leur soutien et leur affection constants tout au long de son parcours artistique.