Formation du gouvernement: le Front de gauche tranche et choisit l’opposition

Le Front de gauche a tranché. Malgré l’invitation à participer aux consultations pour la formation du gouvernement menées par Fatima-Zahra Mansouri, le groupement de gauche a confirmé son choix de rester dans l’opposition au Parlement.

Dans un communiqué consulté par le Site Info, le Front de gauche indique que Fatima-Zahra Mansouri avait contacté les secrétaires généraux des deux partis qui le composent, Abdessalam Aziz et Jamal Assri, afin de tenir une rencontre dans le cadre des consultations engagées avec les formations politiques.

Les deux responsables ont donné leur accord de principe pour participer à cette rencontre, tout en réaffirmant la position du Front de gauche en faveur d’une présence dans « l’opposition citoyenne » au sein du Parlement.

Cette décision, précise le communiqué, implique pour le groupement d’assumer « une responsabilité politique, de contrôle et de plaidoyer » autour des principales préoccupations des citoyens et des enjeux nationaux.

Le Front de gauche avait également demandé que la rencontre se tienne dans un espace indépendant des sièges des partis politiques, afin de préserver, selon lui, le caractère institutionnel de l’échange entre la cheffe du gouvernement désignée et les secrétaires généraux des formations politiques.

Toutefois, des divergences sont apparues autour du lieu de la rencontre. Le Front de gauche explique que, Fatima-Zahra Mansouri menant ces consultations en sa qualité partisane au sein de la direction collective du Parti Authenticité et Modernité (PAM), il n’a finalement pas été possible d’organiser la réunion prévue vendredi 2 octobre 2026.

Au-delà de cette rencontre avortée, le Front de gauche insiste sur la portée politique de son choix. Son positionnement dans l’opposition, souligne-t-il, « n’est pas un simple positionnement politique », mais découle de son engagement en faveur des préoccupations des citoyennes et citoyens ainsi que de « l’intérêt supérieur de la Nation ».

Le groupement entend ainsi inscrire sa participation à la prochaine législature dans une logique de contrôle de l’action gouvernementale et de défense des intérêts des citoyens depuis les bancs de l’opposition.