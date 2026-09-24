Ligue des nations: les Pays-Bas et l’Allemagne ne se départagent pas

Par LeSiteinfo avec MAP

Les Pays-Bas ont arraché le match nul face à l’Allemagne (1-1), jeudi à Amsterdam, grâce à un but de Cody Gakpo à la 92e minute, privant Jürgen Klopp d’une victoire pour ses débuts à la tête de la Mannschaft.

L’Allemagne avait ouvert le score par Felix Nmecha, d’une frappe placée, après un début de rencontre équilibré. Les Néerlandais avaient auparavant cru prendre l’avantage par Virgil van Dijk, mais son but de la tête à la 12e minute a été refusé en raison de la position de Brian Brobbey, jugée gênante pour le gardien allemand Marc-André ter Stegen.

La Mannschaft a ensuite eu l’occasion de doubler la mise sur une contre-attaque, mais Karim Adeyemi, servi par Kevin Schade, a manqué le cadre alors que le but était grand ouvert.

Au retour des vestiaires, les Pays-Bas ont accentué la pression. Denzel Dumfries a notamment contraint Ter Stegen à une parade, tandis que le gardien allemand est intervenu à deux reprises face au débutant néerlandais Mexx Meerdink.

Alors que l’Allemagne semblait tenir sa victoire, Gakpo a égalisé à la 92e minute d’une reprise de volée au second poteau. L’attaquant, ancien joueur de Klopp à Liverpool, a ainsi inscrit son sixième but en autant d’apparitions internationales.

S.L.