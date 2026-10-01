Officiel: Messi a racheté le CD Eldense, club de D2 espagnole

Lionel Messi a racheté officiellement le CD Eldense, a annoncé jeudi le club de deuxième division espagnole.

« Le Club Deportivo Eldense annonce officiellement (son) acquisition par Leo Messi », la superstar argentine, champion du monde 2022 et octuple Ballon d’or, qui a fait les beaux jours du FC Barcelone.

« Fondé en 1921, le CD Eldense aborde cette nouvelle étape avec l’ambition de se consolider et de croître dans le football professionnel », écrit le club de la région de Valence dans un communiqué.

Messi, 39 ans, évolue depuis 2023 à l’Inter Miami où, selon la presse, son contrat prévoit une entrée au capital du club de MLS après sa retraite sportive.

Le célèbre N.10 avait annoncé fin août sa retraite internationale après la finale du Mondial-2026 perdue contre l’Espagne.

En avril, il avait déjà pris le contrôle du club de Cornella (4e division espagnole).