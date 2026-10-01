Météo Maroc: les prévisions du vendredi 2 octobre 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 2 octobre 2026.

– Temps assez chaud sur l’intérieur du Gharb, les plaines de Tadla et Rehamna, et assez chaud à localement chaud sur l’intérieur du Souss et les provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine sur l’ouest de la Méditerranée, les côtes centre et le nord-ouest des provinces sahariennes la matinée et la nuit.

– Averses orageuses sur le Haut et le Moyen Atlas et ses régions ouest voisines.

– Ondées et orages sur le Rif et l’Oriental.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 07/12°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/29°C sur les provinces sahariennes et l’intérieur du Souss, et de 19/23°c partout ailleurs.

– Température en hausse sur le Souss, les provinces sahariennes, Gharb et Chaouia et en baisse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya, et peu agitée à agitée ailleurs.