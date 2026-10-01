Une intoxication alimentaire fait sept victimes à Béni Mellal

Sept ouvrières ont été victimes d’une intoxication alimentaire au sein d’une entreprise à Béni Mellal, ce jeudi, provoquant l’intervention des services de sécurité et des autorités compétentes.

Selon les informations recueillies par « Site Info », les sept salariées ont été transférées au service des urgences afin de recevoir les soins nécessaires. Après avoir bénéficié des premiers soins et des traitements requis, elles ont pu quitter l’hôpital. Aucune complication grave n’a, à ce stade, été signalée.

Parallèlement, les services de sécurité ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de cette intoxication et d’en identifier l’origine. Les ouvrières concernées ont notamment été entendues dans le cadre de ces investigations.

Cette enquête intervient sur instructions du parquet compétent près le tribunal de première instance de Béni Mellal, qui supervise les investigations visant à faire toute la lumière sur cette affaire.

Les recherches se poursuivent afin de déterminer l’origine de l’intoxication et d’établir avec précision les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits.