Casablanca: la pomme de terre atteint 8 dirhams le kilo!

Plusieurs citoyens, interrogés par le Site Info, dénoncent une augmentation jugée brutale au cours des dernières semaines. Une situation d’autant plus surprenante, selon eux, que les pommes de terre actuellement disponibles sur les étals sont essentiellement des produits dits « frigo », conservés dans des chambres froides avant leur mise en vente.

Très consommée par les ménages marocains, la pomme de terre fait ainsi partie des produits dont la flambée des prix pèse directement sur le budget des familles. Pour de nombreux consommateurs, son prix devrait rester accessible compte tenu de son importance dans l’alimentation quotidienne.

Du côté des professionnels, le constat est tout aussi préoccupant. Un commerçant du marché de gros de Casablanca a confié à « Site Info » que le prix de la pomme de terre ne dépassait pas 3 dirhams le kilogramme l’année dernière. Cette année, la situation est nettement différente, avec des prix qui atteignent désormais des niveaux particulièrement élevés.

Le professionnel déplore par ailleurs une hausse généralisée des prix des légumes ces dernières semaines. Une évolution qui, selon lui, alourdit davantage les dépenses des ménages et met à rude épreuve le pouvoir d’achat des Marocains.