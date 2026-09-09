Après Cornellà, Messi s’apprête à racheter un deuxième club espagnol

Lionel Messi s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa reconversion en tant qu’investisseur dans le football. La star argentine a conclu un principe d’accord pour racheter le CD Eldense, club évoluant en deuxième division espagnole, et devrait ainsi devenir son principal actionnaire.

Selon plusieurs médias espagnols, Messi souhaiterait acquérir l’intégralité des actions de l’Eldense, sans l’intervention d’autres investisseurs. L’opération doit toutefois encore passer par plusieurs étapes administratives et juridiques, notamment une procédure d’audit approfondie (« due diligence »), avant de recevoir l’autorisation du Conseil supérieur des sports (CSD) espagnol.

Basé à Elda, dans la province d’Alicante, le CD Eldense évolue actuellement en Segunda División, après avoir retrouvé le football professionnel ces dernières années. Le club connaît toutefois un début de saison compliqué : il n’a toujours pas remporté le moindre match et ne compte que deux points après quatre journées, ce qui le place dans la partie basse du classement.

L’arrivée de Messi pourrait ainsi donner une nouvelle dimension au projet du club. L’Argentin, qui évolue toujours sous les couleurs de l’Inter Miami en MLS, poursuit progressivement ses investissements dans le football. En avril dernier, il avait déjà pris le contrôle de l’UE Cornellà, formation catalane évoluant en Tercera RFEF, la cinquième division espagnole.

Cette acquisition de l’Eldense constituerait surtout la première expérience de Messi à la tête d’un club professionnel espagnol évoluant à un niveau aussi élevé. L’objectif pourrait, à terme, être de construire un projet sportif ambitieux et de permettre au club d’Elda de s’installer durablement dans le football professionnel espagnol.

Le dossier reste néanmoins à finaliser. Le maire d’Elda, Rubén Alfaro, a confirmé l’existence d’un principe d’accord tout en appelant à la prudence tant que la transaction n’est pas officiellement bouclée.

Pour Messi, cette opération marque en tout cas une nouvelle étape dans son après-carrière et confirme son intérêt grandissant pour l’investissement dans le monde du football.

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