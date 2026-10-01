Maroc

Préparatifs CAN U23: le Maroc fait match nul face au Mali (1-1)

Rédaction M1 octobre 2026 - 19:15

La sélection marocaine de football des moins de 23 ans a fait match nul (1-1) face à son homologue malienne, jeudi au Stade Moulay El Hassan, en match amical.

L’unique but de la sélection marocaine a été inscrit par Amir Bouhamdi à la 37e minute.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la sélection nationale en prévision des deux matchs qu’elle disputera au mois de novembre prochain face à l’Éthiopie, pour le compte du premier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), prévue en Égypte.

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