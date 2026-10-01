Toilettes payantes dans un café à Agadir? la Fédération réagit

La polémique autour de la facturation de 2 DH pour l’utilisation des toilettes d’un café à Agadir connaît un nouveau développement.

L’Observatoire marocain pour la protection du consommateur a annoncé avoir reçu une réponse officielle de la Fédération nationale des propriétaires de cafés et de restaurants au Maroc concernant cette affaire.

Dans un communiqué, l’Observatoire indique que la Fédération, après avoir pris contact avec les instances professionnelles concernées, a confirmé que la personne impliquée dans cette affaire n’était pas affiliée à l’organisation.

La Fédération a également précisé ne disposer d’aucune donnée ni information à son sujet, tout en exprimant clairement son rejet de cette pratique, qu’elle estime susceptible de porter atteinte à l’image des professionnels et à la réputation du secteur des cafés et restaurants.

La Fédération nationale des propriétaires de cafés et de restaurants au Maroc a, par ailleurs, réaffirmé son attachement au respect des consommateurs et à la promotion de pratiques professionnelles responsables, tout en soulignant l’importance de préserver l’image et la place du secteur au sein de la société.

De son côté, l’Observatoire marocain pour la protection du consommateur a salué la position de la Fédération et renouvelé son opposition à l’imposition de frais aux clients des cafés pour l’utilisation de leurs sanitaires.

L’Observatoire a également insisté sur le fait que le respect de la dignité du consommateur, ainsi que la garantie de conditions d’hygiène et d’un service convenable, relèvent de la responsabilité professionnelle des établissements.