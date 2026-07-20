Sport
Mondial 2026: le classement définitif des buteurs
Par LeSiteinfo avec MAP
Classement définitif des buteurs du Mondial 2026 de football à l’issue de la finale remportée dimanche par l’Espagne.
10 buts: Mbappé (France)
8 buts: Messi (Argentine)
7 buts: Bellingham (Angleterre), Haaland (Norvège)
6 buts: O. Dembélé (France), Kane (Angleterre)
5 buts: Oiarzabal (Espagne)
4 buts: Quiñones (Mexique), Sarr (Sénégal), Vinícius Júnior (Brésil)
3 buts: Balogun (Etats-Unis), Barcola (France), Brobbey (Pays-Bas), Cristiano Ronaldo (Portugal), Cunha (Brésil), David (Canada), De Ketelaere (Belgique), Gakpo (Pays-Bas), Havertz (Allemagne), Jimenez (Mexique), Just (Nouvelle-Zélande), Lukaku (Belgique), Manzambi (Suisse), Martínez (Argentine), Saibari (Maroc), Saka (Angleterre), Undav (Allemagne), Wissa (RD Congo).
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