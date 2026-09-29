Exercice CHEBEC : le Maroc et la France renforcent leur coopération navale

La Marine Royale et la Marine nationale française participent, depuis le 11 septembre, à une nouvelle édition de l’exercice naval CHEBEC. Organisé chaque année depuis 1994, ce rendez-vous vise à renforcer la coordination entre les deux marines dans la conduite d’opérations en mer.

Après une phase de préparation à Toulon et à Hyères, les équipages ont mené plusieurs entraînements en conditions réelles sur le trajet reliant Toulon à Tanger. Cette édition couvre différents domaines de lutte navale, dont la lutte sous-marine, avec la participation d’un sous-marin nucléaire d’attaque français.

La frégate marocaine Tarik Ben Ziyad et la frégate française Guépratte feront escale à Tanger à partir du 30 septembre. Les responsables des deux marines y dresseront le bilan de cette phase de l’exercice, lors d’une journée coprésidée par le contre-amiral Mohamed Tahin, inspecteur de la Marine Royale, et le vice-amiral d’escadre Laurent Hermann, commandant de la zone maritime Méditerranée de la Marine nationale française.

À l’issue de cette escale, les deux frégates mèneront une patrouille conjointe en mer d’Alboran. Cette dernière séquence doit leur permettre de mettre en pratique leurs procédures communes et de renforcer leur capacité à planifier et conduire ensemble des opérations, notamment en cas de crise en mer.

S.L.