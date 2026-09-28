Ligue des Nations: Olise délivre la France d’un éclair de génie en Belgique

La France, grâce à un exploit de Michael Olise, a arraché la victoire en Belgique (1-0), lundi à Bruxelles en Ligue des nations, un deuxième succès en deux matches pour les Bleus de Zinédine Zidane.

A peine entré en jeu, Olise a terminé une course solitaire d’une frappe enroulée dans le but belge (88e), qui permet aux Français, déjà vainqueurs vendredi en Turquie (1-0), d’être en tête de leur groupe 1.

La France a encore deux matches à jouer pendant cette trêve internationale: les Bleus accueilleront l’Italie vendredi et la Belgique le 5 octobre.