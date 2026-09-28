La célébration de Zidane après le but d’Olise fait le tour de la toile

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Zinédine Zidane a complètement laissé exploser sa joie après le but de Michael Olise, lundi soir à Bruxelles, lors de la victoire de la France face à la Belgique (1-0) en Ligue des nations.

Alors que les Bleus semblaient se diriger vers un match nul, Olise a délivré les siens à la 88e minute. Entré en jeu quelques minutes plus tôt, l’attaquant français a réalisé une superbe percée individuelle avant de conclure d’une frappe du pied gauche.

Un but qui a littéralement fait sortir Zidane de sa zone technique. Le sélectionneur français s’est mis à sprinter le long de la ligne de touche avant de frapper de toutes ses forces dans un ballon destiné aux remises en jeu. Une célébration aussi spontanée que spectaculaire, rapidement remarquée sur les réseaux sociaux.

Pour Zidane, cette victoire constitue son deuxième succès en autant de matches à la tête des Bleus. Après la Turquie vendredi (1-0), la France s’est donc imposée à nouveau sur le même score, cette fois grâce à l’éclair d’Olise dans les dernières minutes.

ZINEDINE ZIDANE MERCI POUR CE GIF INCROYABLE 😭😭😭😭 pic.twitter.com/NSV6y7UDxg — Lives Foot (@livesfoot) September 28, 2026