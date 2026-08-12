Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez se sont mariés (PHOTO)

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez se sont mariés mardi au Portugal, lors d’une cérémonie civile intime à Cascais, près de Lisbonne, a-t-on appris auprès de Brunswick Group qui représente le quintuple Ballon d’or portugais.

Ronaldo, 41 ans, et Georgina, 32 ans, « sont désormais officiellement mari et femme », indique une note qui reprend une déclaration du joueur transmise à Brunswick Group, ajoutant que « la cérémonie était un moment privé et intime auquel ont assisté leurs cinq enfants ».

« Il a demandé que cette déclaration soit diffusée, mais il n’y aura pas d’autres informations, ni photographies, ni vidéos », a expliqué à l’AFP un porte-parole de cette agence.

La seule photographie officielle disponible est celle publiée sur les réseaux sociaux de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez, montrant leurs mains entrelacées, leurs alliances bien visibles.

Le couple s’est fiancé il y a un an, lorsque Georgina avait annoncé sur Instagram que Ronaldo lui avait demandé sa main. Elle avait alors publié une photo de leurs mains avec une imposante bague de fiançailles.

Ronaldo avait lui-même laissé entendre l’année dernière que le mariage pourrait avoir lieu après la Coupe du monde 2026.

L’attaquant portugais, qui a déjà joué à Manchester United, au Real Madrid et à la Juventus, évolue actuellement au sein du club saoudien Al-Nassr.

Après l’élimination du Portugal lors du Mondial cet été, le quintuple Ballon d’or a confirmé que cette sixième Coupe du monde avait été sa dernière, sans dévoiler toutefois s’il comptait poursuivre sa carrière internationale.