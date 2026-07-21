Mondial 2030 : « Sans le Maroc, il aurait été impossible pour l’Espagne d’accueillir la Coupe du monde », affirme Luis Rubiales

Alors que les discussions autour de la répartition des rencontres phares de la Coupe du monde 2030, et notamment de la finale, se poursuivent entre les pays organisateurs, Luis Rubiales a tenu à rappeler le rôle déterminant du Maroc dans l’obtention de l’organisation du tournoi.

Invité d’Informa Radio, ce 21 juillet 2026, l’ancien président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) a estimé que la candidature conjointe de l’Espagne et du Portugal n’aurait pas pu aboutir sans l’apport du Royaume.

« Sans le Maroc, il aurait été impossible pour l’Espagne d’accueillir la Coupe du monde. L’Espagne et le Portugal, à eux seuls, n’auraient pas obtenu la centaine de voix nécessaires pour organiser la Coupe du monde. Le Maroc était indispensable », a déclaré Luis Rubiales.

Ces déclarations interviennent dans un contexte marqué par d’intenses tractations entre les pays coorganisateurs concernant la répartition des affiches les plus prestigieuses du tournoi, en particulier le lieu de la finale. Depuis plusieurs semaines, les débats autour de ce dossier alimentent les discussions des deux côtés de la Méditerranée.

En mettant en avant le poids du Maroc dans le succès de la candidature commune, Luis Rubiales souligne l’importance du partenariat tripartite formé avec le Portugal, qui accueillera, avec le Royaume et l’Espagne, l’essentiel des rencontres du Mondial 2030.

Pour rappel, la Coupe du monde 2030 sera organisée principalement au Maroc, en Espagne et au Portugal, tandis que l’Uruguay, l’Argentine et le Paraguay accueilleront chacun un match commémoratif à l’occasion du centenaire de la première édition du tournoi, disputée en 1930.

D.Y