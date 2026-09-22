Arbitrage: le président de LaLiga rejette les accusations du Real Madrid

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président de la Ligue espagnole de football (LaLiga), Javier Tebas, a rejeté mardi les accusations de « conspiration permanente » autour de l’arbitrage formulées par le Real Madrid, estimant qu’elles servent à « masquer » les difficultés du club sur le terrain.

Tebas réagissait sur le réseau social X aux critiques formulées par l’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, après la défaite des Merengue face à l’Atlético de Madrid (2-1), dimanche en Liga.

« Aucun club n’a droit à un arbitrage à la carte, et une erreur arbitrale ne prouve pas une conspiration », a rétorqué Tebas, estimant que soutenir que « les arbitres sont dirigés contre le Real Madrid, c’est vivre dans une autre galaxie ».

Pour le président de LaLiga, ce discours constitue « un alibi pour masquer d’autres lacunes visibles » depuis le début de la saison. « Il est plus confortable de pointer une conspiration que d’expliquer ce qui se passe sur le terrain », a-t-il ajouté.

Le Real Madrid, qui entretient depuis plusieurs années des relations tendues avec les instances du football espagnol sur la question de l’arbitrage, accuse régulièrement le corps arbitral de favoriser le FC Barcelone.

Après la défaite face à l’Atlético, José Mourinho avait notamment estimé que deux fautes commises sur ses joueurs auraient dû être sanctionnées de cartons rouges, tout en affirmant préférer croire à « une erreur » arbitrale plutôt qu’à quelque chose « d’organisé ».

S.L.