Les Lions de l’Atlas s’offrent une belle victoire face au Lesotho (0-2)

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La sélection marocaine de football s’est imposée face à son homologue du Lesotho (2-0), mardi au Toyota Stadium de Bloemfontein, en Afrique du Sud, pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations-2027 (Groupe A).

Brahim Diaz a ouvert le score pour les Lions de l’Atlas à la 45e minute, avant qu’Azzedine Ounahi ne double la mise à la 82e minute.

Lors de la première journée, le Maroc s’était imposé face au Gabon (2-0), vendredi dernier au Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Grâce à ces deux victoires, les Lions de l’Atlas occupent la première place du groupe A avec six points, devant le Niger (3 pts) qui affrontera le Gabon plus tard dans la soirée.

H.M.