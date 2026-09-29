Fatima Ezzahra El Mansouri après sa nomination: «La prochaine étape nécessitera un travail intense»

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Nommée mardi par le Roi Mohammed VI au poste de cheffe du gouvernement et chargée de former le nouvel Exécutif, Fatima Zahra Mansouri s’est dite honorée par cette nomination, soulignant que la prochaine étape nécessitera « un travail intense » afin de répondre aux grandes attentes des citoyennes et des citoyens.

Dans une déclaration à la deuxième chaîne, 2M, à l’issue de son audience avec le Souverain au Palais Royal de Rabat, la nouvelle cheffe du gouvernement a indiqué que cette audience lui avait permis de recevoir les Hautes Orientations Royales concernant la gestion de la prochaine étape.

Elle a précisé que le travail débutera dès aujourd’hui par des consultations internes au sein du Parti Authenticité et Modernité (PAM), avant d’entamer des consultations avec les différentes formations politiques.

L’objectif, a-t-elle expliqué, est de soumettre au Roi, dans les meilleurs délais, une proposition de gouvernement qui soit « à la hauteur des attentes de Sa Majesté le Roi et des citoyennes et citoyens ».

Fatima Zahra Mansouri a souligné que la prochaine étape sera marquée par d’importantes attentes, notamment de la part des jeunes. Elle a assuré que son équipe œuvrera à présenter un programme proposant « des solutions réelles et réalistes » aux citoyennes et aux citoyens, conformément aux Hautes Orientations Royales.

La nouvelle cheffe du gouvernement a par ailleurs qualifié sa nomination de « moment historique », puisqu’il s’agit, selon elle, de la première fois dans l’histoire du Maroc qu’une femme est appelée à diriger le gouvernement. Elle a estimé que cette nomination constitue une source de fierté pour elle-même et pour les femmes marocaines.

Dans ce contexte, elle a salué ce qu’elle a décrit comme la confiance du Roi dans les capacités de la femme marocaine, affirmant que la prochaine étape reposera sur un travail mené avec les différentes composantes de la société, avec une attention particulière accordée aux questions relatives aux femmes.

« En tant que femme, je connais les conditions dans lesquelles vivent les femmes », a-t-elle déclaré, soulignant que les orientations royales dans ce domaine sont claires et visent à construire une société harmonieuse, avec l’ensemble de ses forces vives.

Pour rappel, un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie a annoncé que le Roi Mohammed VI avait reçu, mardi au Palais Royal de Rabat, Fatima Zahra Mansouri, coordinatrice de la direction collégiale du PAM, avant de la nommer cheffe du gouvernement et de la charger de former le nouveau gouvernement.

Selon le communiqué, cette nomination intervient en vertu de l’article 47 de la Constitution.