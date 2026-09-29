Participation au prochain gouvernement: l’Istiqlal rendra bientôt sa décision

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Le Parti de l’Istiqlal a annoncé que son Conseil national se réunira le samedi 3 octobre pour évaluer les résultats des élections législatives et examiner la question de sa participation au prochain gouvernement. Cette réunion a été décidée par le comité exécutif, conformément aux dispositions des statuts et du règlement intérieur du parti.

Dans un communiqué publié mardi, à l’issue d’une réunion tenue la veille sous la présidence de son secrétaire général, Nizar Baraka, l’Istiqlal s’est dit satisfait de ses résultats électoraux. Le parti indique s’être classé deuxième en nombre de voix et troisième en nombre de sièges, à un siège du parti arrivé deuxième. Il estime que ces résultats témoignent de sa capacité à conserver une place parmi les principales formations politiques.

Rappelons que les résultats définitifs des élections législatives organisées le mercredi 23 septembre 2026, proclamés par les commissions provinciales et régionales de recensement, correspondent parfaitement aux résultats généraux provisoires annoncés précédemment, indique un communiqué du ministre de l’Intérieur.

Suite à la clôture, par les commissions provinciales et régionales de recensement -présidées par les Magistrats au niveau des différentes préfectures, provinces, préfectures d’arrondissements et régions du Royaume- des opérations de décompte des voix et de proclamation des résultats du scrutin pour l’élection des membres de la Chambre des représentants, tenu le mercredi 23 septembre 2026, ainsi qu’à l’établissement des procès-verbaux y afférents et au dépôt d’une copie de ces derniers auprès de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions législatives, le ministre de l’Intérieur informe le public que les résultats définitifs proclamés par lesdites commissions correspondent parfaitement aux résultats généraux provisoires annoncés précédemment.

Par conséquent, il convient de rappeler les résultats généraux officiellement annoncés au niveau des circonscriptions électorales locales ainsi que des circonscriptions électorales régionales, comme suit :

Le Parti Authenticité et Modernité (PAM) en tête avec 97 sièges

Le Rassemblement National des Indépendants (RNI, 66 sièges)

Le Parti de l’Istiqlal (PI, 65 sièges)

Le Parti de la Justice et du Développement (PJD, 54 sièges)

Le Mouvement Populaire (MP, 29 sièges)

L’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP, 26 sièges)

Le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS, 19 sièges)

L’Union Constitutionnelle (UC, 17 sièges)

Le Mouvement Démocratique et Social (MDS, 8 sièges)

L’Alliance de la Gauche (AG, 08 sièges)

Le Front des Forces Démocratiques (FFD, 02 Sièges)

Le Parti de l’Equité (PE, 02 sièges)

Le Parti des Néo-Démocrates (PND, 01 siège)

Le Parti de l’Unité et de la Démocratie (PUD, 01 siège)

H.M.