Sport
Lesotho-Maroc: voici le onze de départ des Lions de l’Atlas
Les Lions de l’Atlas croisent le fer ce mardi avec le Lesotho en Afrique du Sud, en marge de la 2ème journée des éliminatoires de la CAN 2027.
Voici le onze de départ des Lions de l’Atlas:
Yassine Bounou
Noussair Mazraoui
Azeddine Ounahi
Brahim Diaz
Ismael Saibari
Zakaria El Ouahdi
Issa Diopp
Oussama Targhalline
Bilal El Khannouss
Neil El Aynaoui
Abdelhamid Ait Boudlal.
Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 13 heures. Elle sera retransmise sur beIN Sports HD1 FR et beIN Sports Mena 3.
H.M.