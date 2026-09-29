Lesotho-Maroc: voici le onze de départ des Lions de l’Atlas

Les Lions de l’Atlas croisent le fer ce mardi avec le Lesotho en Afrique du Sud, en marge de la 2ème journée des éliminatoires de la CAN 2027.

Voici le onze de départ des Lions de l’Atlas:

Yassine Bounou

Noussair Mazraoui

Azeddine Ounahi

Brahim Diaz

Ismael Saibari

Zakaria El Ouahdi

Issa Diopp

Oussama Targhalline

Bilal El Khannouss

Neil El Aynaoui

Abdelhamid Ait Boudlal.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 13 heures. Elle sera retransmise sur beIN Sports HD1 FR et beIN Sports Mena 3.

H.M.