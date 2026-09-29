Le beau geste d’Ilias Akhomach envers un supporter marocain

A la Une

Ilias Akhomach a cherché à obtenir le numéro de téléphone d’un jeune supporter marocain afin de le contacter et de lui apporter son soutien, après un échange émouvant survenu à l’issue du match Maroc-Gabon.

La scène remonte à vendredi dernier, après la victoire du Maroc face au Gabon (2-0), au complexe Moulay Abdellah de Rabat. Dans une vidéo largement relayée sur la Toile, le jeune homme demande au joueur de prier pour sa mère décédée.

Akhomach a aussitôt répondu à sa demande, avant de chercher à entrer en contact avec lui pour lui venir en aide. Originaire de Salé, le jeune homme travaille au complexe Moulay Abdellah de Rabat, où s’est déroulée la rencontre.

L’initiative de l’international marocain a d’ailleurs suscité de nombreuses réactions positives sur les réseaux sociaux. Touchés par son échange avec le jeune homme, de nombreux internautes ont salué la gentillesse et la générosité d’Akhomach, qui a cherché à le contacter pour lui apporter son soutien.

H.M.