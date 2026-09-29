Fatima Ezzahra El Mansouri : portrait de la nouvelle Cheffe du gouvernement

Par LeSiteinfo avec MAP

Fatima Ezzahra El Mansouri, que le Roi Mohammed VI a nommée mardi Cheffe du gouvernement, est née le 3 janvier 1976 à Marrakech.

Fatima Ezzahra El Mansouri, qui occupait le poste de ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville (2021-2026), est titulaire d’un Certificat en droit Anglo-saxon auprès de Pace University (USA), d’un DEA en droit des contrats d’affaires de l’université de Montpellier (France) et d’une licence en droit privé à l’université Mohammed V de Rabat.

El Mansouri est avocate au Barreau de Marrakech depuis le 22 mars 2005.

El Mansouri a débuté sa carrière politique en 2007 en tant que membre du Mouvement de tous les démocrates et membre fondateur du Parti Authenticité et Modernité en 2008.

Entre 2009 et 2015, El Mansouri a occupé le poste de Présidente du conseil communal de Marrakech et députée au Parlement de 2011 à 2016.

El Mansouri a été présidente de 2015 à 2024 du conseil national du Parti Authenticité et Modernité et réélue députée au Parlement de 2016 à 2021. Elle est également Présidente du conseil communal de Marrakech de 2021 à 2027.

Depuis 2024, El Mansouri est la Coordinatrice de la direction collégiale du Parti Authenticité et Modernité.

Classée par le magazine Forbes en 2014 à la tête des 20 jeunes femmes les plus influentes d’Afrique, El Mansouri a été nommée la même année Young Global leader.

Membre de l’association internationale des maires francophones (AIMF), El Mansouri est Vice-présidente de l’association marocaine des Présidents des Conseils Communaux.

El Mansouri est mariée et mère de deux enfants.