Maâmora: non, aucune fuite radioactive n’a été enregistrée

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Le Centre national de l’énergie, des sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN) a formellement démenti les informations relayées sur les réseaux sociaux faisant état d’une fuite radioactive au réacteur de recherche du Centre d’études nucléaires de la Maâmora.

Dans un communiqué consulté par Le Site info, le Centre affirme qu’aucun incident ni aucune fuite radioactive n’ont été enregistrés dans ses installations. Il précise que l’ensemble de ses équipements fonctionne normalement et dans des conditions de sécurité conformes aux normes internationales.

Le CNESTEN estime que la diffusion de ces informations vise à porter atteinte à ses réalisations et à sa réputation et se réserve le droit d’engager des poursuites contre les personnes qui les propagent.

H.M.