Viande ovine à 160 DH/kg: les prix affolent les Casablancais

Les prix des viandes rouges continuent de grimper dans plusieurs quartiers de Casablanca, malgré l’importation de bovins de l’étranger, une situation qui suscite l’étonnement des consommateurs marocains.

Mohamed Jebli, président de la Fédération marocaine des acteurs du secteur de l’élevage, indique que le prix du kilogramme de viande ovine varie entre 140 et 160 dirhams dans la plupart des quartiers de la capitale économique, contre environ 130 dirhams sur les marchés de gros.

Dans une déclaration à « Site Info », Mohamed Jebli précise que le prix de la viande bovine oscille entre 90 et 140 dirhams le kilogramme, tandis que les viandes importées du Brésil sont vendues entre 80 et 90 dirhams le kilogramme.

Selon les professionnels du secteur, cette hausse persistante des prix des viandes rouges s’explique par plusieurs facteurs, notamment l’augmentation du coût des fourrages et des aliments pour bétail, ainsi que la multiplication des intermédiaires.

Les professionnels soulignent également que les prix de la viande ovine ont fortement augmenté ces dernières semaines, malgré l’ouverture des importations. Ils expliquent que certains bouchers vendent ces viandes aux consommateurs en les présentant comme des viandes locales, ce qui leur permet de les commercialiser au même prix que la production nationale.